خاص| الموسيقار فاروق سلامة يكشف بالمستندات تفاصيل أزمة منزل شقيقه الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد ساعات من إعلان وفاة الموسيقار الراحل جمال سلامة يوم الجمعة الماضي، اشتعل الموقف بين الموسيقار فاروق سلامة من جهة، والمغربية وفاء بناني "طليقة شقيقه الراحل"، وتبادل الطرفان الإتهامات وتحرير المحاضر.

الموسيقار فاروق سلامة في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، تحدث عن المحضر الذي حرره أمس السبت في قسم شرطة الجزيرة، وقال: "للأسف الشديد رغم حالة الحزن التي نعيشها بعد وفاة شقيقي الموسيقار جمال سلامة، وجدت أنه لابد من تحرير المحضر ضد وفاء بناني طليقة اخي الراحل، بعد قيامها التشهير بي والأسرة بالكامل من خلال البيان الصحفي المغلوط، ودون تقديم أوراق تثبت صحة كلامها".

وعن تفاصيل الأزمة قال "طليقة اخي الراحل، بعد انتهاء الدفن مباشرة حاولت الاستيلاء على شقة إبنته الكبرى سونيا جمال سلامة المقيمة في اسبانيا، إذ توجهت بدون إذن أو اتفاق لدخول الشقة التي كان يقيم فيه الموسيقار الراحل خلال فترة مرضه، وهددت حارس العقار انها سوف تحرر محضر ضده، بالإضافة لتهديده وتخويفه حتى تستطيع الدخول، وأوضح هنا أن الشقة ومنذ سنوات مسجلة بموجب الأوراق الرسمية، أنها تخص سونيا جمال".

ورداً على إتهام طليقة شقيقه له في محضر رسمي بمحاولة الحصول على الشقة محل النزاع، قال الموسيقار الكبير فاروق سلامة: "هذا كلام عار تمام من الصحة بهدف التشهير والتخويف، والرد عليه بالمستندات الرسمية، التي تؤكد ملكية الشقة لسونيا جمال سلامة، وكذلك توكيل رسمي تم منحه لي منها ، بالإشراف على الشقة، ومنع أى شخص من دخولها بدون إذن مسبق مني شخصيا".

وتوفي الموسيقار جمال سلامة يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز 75عاما، في مستشفى العزل بالهرم، التي نقل إليها إثر إصابته بفيروس كورونا.