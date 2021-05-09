ابنة نادية العراقية تطلب الدعاء لها من جمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت ابنة الفنانة نادية العراقية الدعاء لوالدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا ودخولها العناية المركزة.

ونشرت ابنتها صورة لوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ادعوا لأمي بالشفاء وأنها تقوم بالسلامة يارب بحق الأيام المفترجة ويمكن انهاردة ليلة القدر، ادعوا لها لعلكم أقرب إلى الله مني".

كان أدهم نجل الفنانة نادية العراقية، كشف عن تطورات حالتها الصحية بعد نقلها للعناية المركزة إثر إصابتها بفيروس كورونا، وأيضا تطورات الحالة الصحية لأسرته.

وكتب أدهم، عبر حسابه على فيسبوك: "غصب عني مش عارف أرد على كل الناس.. الحمد لله أبويا وأخواتي بيتحسنوا وحالتهم مستقرة".

وأضاف: "للأسف أمي في العناية المركزة حالتها حرجة جدا (فشل في وظائف الرئة وإلتهاب بكتيري وإنخفاض في نسبة الأكسجين (60% لـ50%) محتاجة دعواتكم جدا .. الحمد لله على كل شيء.. لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ".

وكانت الفنانة نادية العراقية واسمها الحقيقي فاتن فتحي، قد كشفت مؤخرا عن إصابتها بفيروس كورونا، وعبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "هجمت الكورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة، زي ما يكون عاملة حادثة واتكسرت، اللي جاتله كورونا يحكيلي عمل إيه، وهل هناك أطباء يجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير".