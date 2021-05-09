موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة منظم الحفلات محمود يوسف‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

اعلن منظم الحفلات محمود يوسف وفاة والدته اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا، موضحا ان صلاة الجنازة ستُقام بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة صفية، مصر الجديدة صلاح سالم، والدفن في مقابر العائلة بطريق السويس.

محمود أعلن عبر صفحته في موقع فيسبوك عن وفاة والدته، وكتب "بسم الله الرحمن الرحيم ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي الحبيبة".

وتابع "صلاة الجنازه بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة صفية. مصر الجديدة صلاح سالم، والدفن بمقابر العائلة بطريق السويس، نسألكم الدعاء لها فى هذه الليلة المباركة".

محمود كان قد أعلن في أبريل الماضي عن وفاة والده، بعد صراع مع المرض، إثر إصابته بفيروس كورونا، وكتب "إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل الى جوار ربه أبي الحبيب د.محمد يوسف خليل. صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد السيدة صفية بصلاح سالم. والدفن بمقابر الأسرة بطريق السويس. نسألكم الدعاء".

ونظم محمود يوسف العديد من حفلات مجموعة من أبرز المطربين والمطربات العرب، مثل اللبنانية هبة طوجي والموسيقار اسامة الرحباني، والجزائرية سعاد ماسي، والفلسطينية الراحلة ريم بنا، والفريق المصري العالمي كايرو ستيبس، و عازف الترومبيت العالمي إبراهيم معلوف، والموسيقار اللبناني مارسيل خليفة.