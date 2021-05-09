جورج كلوني يشتري عقاراً تاريخياً في الريف الفرنسي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مايو 2021 01:49 مساءً - من المقرر أن ينفق جورج كلوني وزوجته أمل 6.8 مليون جنيه إسترلينى (7.9 مليون يورو) على قصر تاريخي مترامي الأطراف تبلغ مساحته 425 فدانًا في جنوب فرنسا سعياً وراء الهدوء والراحة.

وبحسب موقع "ديلي ميل" يُعتقد أن الزوجين قريبان من شراء القصر في بريجنول في فار، المعروف باسم دومين دي كاناديل، والذي يضم مسبحًا، ملعب تنس، ومزرعة عنب تبلغ مساحتها 25 فدانًا وبستان زيتون.

تاريخ القصر

يقع المنزل الرئيسي الذي يعود للقرن الثامن عشر على مساحة 425 فدانًا. ويُعتقد أنه ينتشر على ثلاثة طوابق لتوفير مساحة واسعة وقد أعيد تصميمه في التسعينيات من قبل المهندس المعماري "برونو لافوركاد".

وصف القصر

تُظهر الصور المبنى الفسيح المغطى بالكروم ذات المناظر الخلابة بالإضافة إلى موقف سيارات واسع.

القصر المذهل محاط أيضًا بحدائق ذات مناظر طبيعية مثالية بالإضافة إلى منزل أصغر للحارس وبستان زيتون خاص.

يتميز الجزء الداخلي من المنزل بالكثير من الغرف الفسيحة للاسترخاء، بما في ذلك منطقة جلوس كبيرة كاملة مع خزانة كتب مدمجة والعديد من الأرائك، بالإضافة إلى غرف نوم متعددة ومطبخ جيد الحجم.

سيكون لدى عائلة كلوني أيضًا مساحة كبيرة للترفيه أثناء الاستمتاع بالمناظر الشاملة حيث يأتي المنزل الخلاب مع مقاعد خارجية واسعة منتشرة حول مكان الإقامة.

جدير بالذكر أن جورج كلوني هو مدير صندوق Motion Picture & Television، الذي تأسس في عام 1921 ويقدم الرعاية والمساعدة لأولئك في الصناعة وعائلاتهم من ذوي الموارد المحدودة من خلال المساعدة في المساعدة المالية وإدارة الحالات وحتى الإقامة السكنية فى واسرمان الحرم الجامعي في لوس أنجلوس.

ويحب جورج اصطحاب زوجته لزيارة المنشأة لأنها مبهجة للغاية، على الرغم من أن الزيارة لم تكن سهلة مؤخرًا بسبب جائحة فيروس كورونا.