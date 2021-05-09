جينيفر ابنة بيل وميليندا غيتس تكسر صمتها حول طلاق والديها المؤلم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مايو 2021 01:49 مساءً - كشفت جينيفر غيتس ابنة عملاق التكنولوجيا والملياردير الأمريكي بيل غيتس وزوجته ميلندا غيتس صعوبة طلاق والديها بعد إعلانهما ببيان مشترك قرارهما بالانفصال والطلاق بعد زواج استمر 27 عاماً.

بيل غيتس وميليندا قررا الانفصال بعد زواج استمر 27عاماً- الصورة من حساب بيل غيتس في إنستغرام



طلاق بيل وميليندا غيتس أصعب تحدي لعائلتهما

جينيفر مع عائلتها- الصورة من حسابها في إنستغرام



وبحسب موقع "هولا"، اختارت جينيفر غيتس الابنة الكبرى لبيل وميليندا جيتس وهي طالبة طب وفارسة خيل دولية ومحبة للحيوانات وداعمة لحقوقها موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" لتشارك متابعيها من خلالها رأيها وأفكارها حول طلاق والديها.

ووصفت جينيفر الموقف بأنه يمثل تحدياً، ويتطلب من الجميع احترام خصوصيتهم.

كسرت حاجز الصمت في أصعب أوقات حياتها

وكسرت جينيفر حاجز الصمت ببدأها الإعتراف بأن العديد من متابعيها في السوشيال ميديا قد سمعوا بأخبار انفصال والديها، واعترفت بأنه كان وقتاً صعباً بالنسبة لعائلتها بكاملها.

وقالت جينيفر: " مازلت أتعلم أفضل طريقة لدعم عملي وعواطفي وأفراد عائلتي في هذا الوقت الصعب، وأنا ممتنة للمساحة المتاحة للقيام بذلك".

وأضافت رائدة الأعمال جينيفر غيتس البالغة من العمر "25 عاماً" أنها لا تريد التعليق شخصياً على أي شيء يتعلق بالإنفصال، لكنها قالت إنها ممتنة جداً للكلمات اللطيفة والدعم الذي قدمه الجميع لها، مشيرة إلى أن الرسائل الجميلة تعني لها العالم.

بيان انفصال بيل وميليندا غيتس

وذكر الزوجان الشهيران بيل وميليندا غيتس أنهما لم يعودا يعتقدان أنهما قادران على الإستمرار معاً كزوجين، وبعد "قدر كبير من التفكير"، والكثير من العمل على علاقتهما، قررا إنهاء زواجهما.

فخوران بأبنائهما الثلاثة

وعبّر بيل وميليندا أيضاً في بيان انفصالهما عن فخرهما الكبير بأسرتهما وأبنائهما الثلاثة، وأوضحا أنهما على مدار الـ27 عاماً، وهو عمر زواجهما، قاما بتربية "ثلاثة أبناء رائعين، وبنوا مؤسسة خيرية عالمية تعمل في جميع أرجاء العالم لتمكين الناس جميعاً من عيش حياة صحية ومنتجة وكريمة وآمنة".

ويتوقع خبراء الإقتصاد أن يكون طلاق بيل وميليندا غيتس أغلى طلاق في العالم وقد يتفوق على طلاق مؤسس أمازون الملياردير جيف بيزوس.

يُشار إلى أن جينيفر غيتس احتفلت قبل أسبوع بعيد ميلادها، وشكرت الجميع على تهنئتها بعيد ميلادها الـ25.