شقيق نادر الأتات يخضع لعملية جراحية في القلب.. والأخير: “قلبك كبير وطيب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: خضع المنتج الفني علي الأتات لعملية جراحية في القلب تكلّلت بالنجاح، حيث تواجد الى جانبه شقيقه نادر الأتات.

ونشر نادر الأتات صورة لشقيقه علي عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” وعلّق عليها قائلًا: “الحمدلله، قلّي حكيمَك بعد العملية قديش قلبك كبير وطيب ومحب وحنون يا علي، سلامة قلبك حبيبي يا خيي”.

من جهة أخرى، يستعد النجم اللبناني نادر الأتات خلال الفترة المقبلة لإصدار ديو غنائي يجمعه مع النجم العراقي نور الزي، والأغنية باللهجة العراقية وهي من كلمات وألحان نور الزين.

كما يستعد نادر الأتات للقاء جمهور الإغتراب بعد فترة غياب عن إحياء الحفلات جراء تفشي كورونا الذي أثّر على قطاع الترفيه، حيث سيحيي سلسلة من الحفلات ما بين 21 حتى 24 أيار/مايو المقبل في كازينو بونتا كانا على البحر بأوتيل Hard Rock بجمهورية دومينيكان.