مشهد اغتصاب منى زكي في “لعبة نيوتن” يثير جدلاً واسعاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: أثارت أحداث الحلقة 26 من مسلسل “لعبة نيوتن”، بطولة النجمة منى زكي، حالة من الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك، بعدما تناولت الحلقة، قضية جديدة شائكة، هي اغتصاب الزوج زوجته، حيث غضب مؤنس (محمد فراج)، عندما علم بطلاق حازم (محمد ممدوح) هنا (منى زكي)، وأنّها أخفت هذا الأمر عنه حتى لا تقيم معه علاقة زوجية.

وبعدما علم بذلك، ذهب إليها محاولا أن يحصل على حقوقه الشرعية منها رغماً عنها، إلاّ أنّها صرخت ورفضت ذلك، حتى قام بضربها والاعتداء عليها، قبل أن تتمكن من الفرار منه.

وتفاعل الجمهور مع الأمر بشكل كبير، وتباينت الآراء حول هذا المشهد، فمنهم من تعاطف مع مؤنس وأعربوا عن تأثرهم بما حدث له وأن زوجته هنا استغلته حتى تحصل على ابنها في أميركا، فيما تضامن آخرون مع الزوجة.

ويشارك في البطولة سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، وللمرة الأولى في الدراما المصرية الممثل المصري الأميركي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.