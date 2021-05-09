بلاغ جديد للنّائب العام ضد محمد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: تقدّم المحامي المصري سمير صبري، ببلاغ جديد للنائب العام، ضد مواطنه الفنان محمد رمضان، يتهمه خلاله بتبديد أموال الدولة وإهدارها، واستغلالها في الدعاية له مجاناً.

وذكر المحامي المصري، في بلاغه، أنّ رمضان ظهر في صورة له، وهو على متن إحدى الطائرات المملوكة، وتحديداً داخل كابينة القيادة، وهي مملوكة لشركة طيران تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد أنه لا يمكن لأي شخص مشهور استخدام هذه الطائرة من أجل تحقيق دعاية وشهرة خاصة له، من دون أن يدفع مقابلاً مادياً نظير ذلك. موضحاً أن رمضان حقق مكاسب مادية جراء هذه الفيديوات والصور التي التقطها على متن الطائرة، بعدما نشرها عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب في دعواه بإحالته الى المحاكمة الجنائية العاجلة، نظراً لأن ما ارتكبه يعد جريمة وفقاً لقانون الطيران المدني في مصر.

من ناحية فنية، يُعرض لرمضان حالياً مسلسل “موسى”، وهو ينتمي لنوعية دراما البيئة الصعيدية، ويشاركه بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سمية الخشاب، هبة مجدي، منذر رياحنة، عارفة عبد الرسول، صبري فواز.