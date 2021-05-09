بالفيديو – فيفي عبده تكشف حالتها الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أطلت الفنانة فيفي عبده على جمهورها في أول ظهور لها بعد خضوعها لعملية جراحية من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستغرام”.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو من المستشفى ورأسها ملفوف بالشاش الطبي موجهة رسالة لجمهورها وقالت: “يا مساء الفل وحشتوني جدا جدا كل سنة وانتو طيبين.. طبعا انتوا عارفين إني كنت بعمل عملية ودلوقتي بتعافى وربنا يخليكوا ليا قد ما دعيتوا لي.. خلي بالكوا من نفسكوا عشان موضوع كورونا وربنا يشفي المصابين الي أنا من ضمنهم”.

وأجرت فيفي عبده خلال الأيام الماضية عملية جراحية، بعد تعرضها لخطأ طبي، بسبب “حقنة خطأ” في منطقة الظهر، ونشرت ابنتها عزة مجاهد أول صورة لها بعد خروجها من غرفة العمليات، وطالبت جمهورها بالدعاء لها، وكتبت: “الحمدلله أمي لسه خارجة من العمليات حالا اللهم يتمم شفاكي شفاء لا يغادر سقما من فضلكم أدعوا لأمي ربنا يقومها بألف سلامه يا رب”.

وحرصت فيفي عبده على طمأنة متابعيها في فيديو- عبر “إنستغرام”- قائلة: “مساء الخير من مصر أم الدنيا عاوزة أقولكوا كل سنة وانتوا طيبين وعاوزة أقول حسبي الله ونعم الوكيل في ولد إداني حقنة في ظهري تسببت في خضوعي لعملية جراحية صباح اليوم لمدة ساعتين وأنا في المستشفى حاليا”.

وطلبت من جمهورها الدعاء قائلة: “إدعولي بحق الشهر الفضيل.. هما على طول بيطلعوا عليا إشاعات لكن المرة دي جد وأنا في المستشفى وبشكركوا جدا وشهر مبارك عليكم وعلى الأمة العربية يارب أنا بحبكم جدا وربنا يخليكوا.. وكل سنة وأنتوا طيبين”.

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده، مشاركتها في مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبدالمنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد.