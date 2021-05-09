فيديو.. عفاف شعيب للباحثين عن مشاهد شمس البارودي: اتركوها تعيش حياتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت الفنانة المصرية عفاف شعيب رسالة إلى من يبحثون عن مشاهد محذوفة لمواطنتها الفنانة شمس البارودي من أفلامها القديمة.

وذلك رغم اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب قبل سنوات طويلة.

وقالت شعيب في تصريحات لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية: "لقد اتجهت شمس البارودي إلى الله بنية سليمة، وهي امرأة جميلة وسيدة بيتوتية تحب بيتها وزوجها الفنان حسن يوسف، واتركوها تعيش حياتها".

وأكدت أن شمس البارودي كانت وما زالت امرأة جميلة، لتعتذر مقدمة البرنامج المخرجة، إيناس الدغيدي، إن كانت تسببت بضيق للبارودي بسبب سؤالها، لكنها أوضحت أن سبب بحث الناس عن مشاهدها المحذوفة من أفلامها القديمة هو جمالها.

من ناحية أخرى، أكدت عفاف شعيب لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة" أنها لا تكره المخرج، محمد سامي، وإنما ترفض عصبيته أثناء العمل، وذلك من واقع تجربة عملها معه في مسلسل "آدم" قبل سنوات، من بطولة تامر حسني.

ونفت عفاف شعيب شماتتها في المطربة السورية، أصالة نصري، بعد طلاقها من زوجها، المخرج طارق العريان، باعتبار أن الأخير هو ابن زوجها السابق المنتج، رياض العريان.

وشددت على أنها لم تشمت في أصالة نصري بعد طلاقها، وأوضحت أن علاقتها بطارق العريان انقطعت، لكنها ما زالت على تواصل بشقيقه، نبيل العريان.





وشددت عفاف شعيب في البرنامج على أنها لن تخلع حجابها إلا بعد وفاتها داخل قبرها.

وعن رأيها في الفنان المصري محمد رمضان، قالت إنه يثير المشاكل في الوقت الحالي، وطالبته بأن يراجع نفسه لأنه أصبح قدوة وفنانا محبوبا من جانب قطاع عريض من الشباب.





وانتقدت شعيب ملابس محمد رمضان في أغانيه.

يشار إلى أن عفاف شعيب من أبرز نجوم الدراما المصرية خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، ومن أشهر مسلسلاتها التلفزيونية "الشهد والدموع" و"رأفت الهجان".