شكرا لقرائتكم خبر عن انقذوا حى الشيخ جراح.. هنيدى ومكى وإليسا يتضامنون مع فلسطين: سنرسل أصواتكم للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضامن عدد كبير من النجوم في العالم العربي مع الأشقاء الفلسطينيين فى ظل الأحداث الأخيرة التى يشهدها حي الشيخ جراح، فى فلسطين، حيث عبروا عن حزنهم لما يجرى من أحداث ورفعوا شعار "انقذوا حي الشيخ جراح".

والنجم محمد هنيدي كان من أوائل المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وما يمر به من أحداث مؤسفة، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر إن في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا.. بيسيبوا ارضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم.. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل.. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح".



محمد هنيدي



هنيدي

فيما كتب النجم أحمد مكي: "القدس عاصمة فلسطين (الأبدية) رغمًا عن أنوفهم.. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وانصرهم على الإرهاب الصهيوني الغاشم.. بسم الله الرحمن الرحيم (ولا تحسَبَنَّ اللهَ غافلاً عمَّا يعمَلُ الظالمون إنما يؤخِّرهُم ليَومٍ تشخَصُ فيهِ الأبصارُ) صدق الله العظيم".



احمد مكي

كما عبرت النجمة السورية كندة علوش، عن تضامنها، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر"، "اللهم كن مع اخواننا في فلسطين الشقيقة وامسح آلامهم وانصرهم"، بينما حرص الفنان شيكو علي التعبير عن تضامنه، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام"، "تضامنا مع اخواننا في فلسطين.. في صمت العالم.. سنرسل اصواتكم وأصواتنا للعالم".



كندة علوش



شيكو

بينما نشرت النجمة اللبنانية إليسا فيديو للحظة اقتحام قوات الاحتلال وإلقائهم قنابل الصوت بين الأطباء والمرضى داخل عيادة المسجد الأقصى، وعلقت علي الفيديو عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة :"شو هى الإجرام، الله يحمي فلسطين والشعب الفلسطيني".