شكرا لقرائتكم خبر عن موظفة ترفع دعوى قضائية ضد كانى ويست بسبب العمل الإضافى غير المدفوع فى شركته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضية جديدة تواجه نجم البوب العالمى كاني ويست، وبينما لم تنته قضية طلاقه من نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، تتم مقاضاة كاني ويست من قبل موظفة سابقة في Yeezy تزعم أنه فشل في دفع أجرها مقابل العمل الذي كان مطلوبًا منها القيام به على مدار الساعة، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى لقانون العمل في كاليفورنيا.

وتدعي Taliah Leslie أن Yeezy أخطأت بانتظام في تصنيف الموظفين كعاملين مستقلين على الرغم من مسؤولياتهم كموظفين بدوام كامل في الشركة، ما يحرمهم بدوره من الأجور والمزايا الأخرى، وفقًا للوثائق التي حصلت عليها The Blast.

وتسعى ليزلى، التي تقول إنها عملت لدى Yeezy كمساعد مصمم، إلى فرض عقوبات مدنية وفقًا لانتهاكات قانون العمل في كاليفورنيا التي تطالب بها، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وأي تعويض آخر قد تراه المحكمة مناسبًا.

واتهمت الموظفة السابقة أيضًا Yeezy بعدم تعويضها عن السفر خارج المدينة الذي كان مطلوبًا للوظيفة، بما في ذلك الرحلات إلى West's Cody ومجمع Wyoming وكذلك باريس، فى فرنسا.

وتدعي أنها لم تحصل على أجر لساعات العمل الإضافي أو فترات راحة لتناول الوجبات التي تفرضها ولاية كاليفورنيا، كما لم يتم تعويضها عن الهاتف الخلوى أو استخدام الإنترنت أو النفقات المرتبطة بالسفر الإجباري الذي كان مطلوبًا لأداء واجبات وظيفتها، بالإضافة إلى ذلك، تقول ليزلى، إن Yeezy فشلت في الاحتفاظ بسجلات الرواتب الدقيقة لإجمالي ساعات العمل والأجور المدفوعة، في انتهاك لقانون العمل في كاليفورنيا.