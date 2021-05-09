شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله فى رسالة مؤثرة: لما بشوف حركتى على الشاشة بتصعب عليا نفسى أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم صلاح عبد الله، رسالة مؤثرة لجمهوره، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، معبرا عن مدي رضاه بتقدمه في العمر علي الرغم من تأثره بعد مشاهدة نفسه علي الشاشة، وكتب صلاح عبد الله، فى تدوينته، لما بشوف حركتي ومشيتي في الشاشة بتصعب عليا نفسي قوي، بس مابسكتلهاش، وبقولها نحمد ربنا قوي قوي إلى مالانهاية على مانحن فيه".

وتابع فى حديثه إلى نفسه: "ولسه يا نفسي قادر أصلب طولي وأشتغل فشكرا"من الأعماق لكل من أستعان بي للعمل رغم هذه الظروف ملتمسا العذر والله لكل من إستبعدني بسببها فركش تصوير والحمدلله أما فركش حياة بيد الله بيد الله وحده".



صلاح عبد الله

وحرص عدد من جمهوره علي التعليق علي رسالته، حيث قال أحدهم :"ده احنا اللى بنشكر ربنا وبنشكرك على طلتك علينا من خلال الشاشة احنا بنحبك جدا وربنا يديك الصحة والعافية ودايما نشوفك منور على الشاشات وجوه قلوبنا"، فيما قال أخر: "ده انت جميل فى كل أحوالك واحنا بنشكرك على كل حاجة بتعملها ربنا يعطيك الصحة والعافية".

ويشارك النجم صلاح عبد الله في دراما رمضان الحالي بمسلسل "هجمة مرتدة"، حيث يجسد دور والد النجم أحمد عز في المسلسل، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي ، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويتناول ملف من ملفات المخابرات العامة المصرية المعاصرة.