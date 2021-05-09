شكرا لقرائتكم خبر عن الكوميديا تغزو موسم عيد الفطر بـ 3 أفلام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن طرح أفلام موسم عيد الفطر واستقبال دور عرض السينمات لها وإتاحتها أمام عشاق السينما، ورغم أن هذا العام تعانى مصر من أزمة فيروس كورونا كحال باقى الدول، ورغم قرار رئيس الوزراء بإغلاق المحال والكافيهات والسينمات منذ الساعة التاسعة مساء وهو ما سيؤثر على موسم السينما في عيد الفطر، إلا أن هذا الموسم سيتم طرح 3 أفلام جميعها يسيطر عليها الطابع الكوميدى، وبالطبع أن هذا الموسم كان سيشهد عدد أفلام أكثر من ذلك ولكن لم يستقر صناعها حتى الان طرحها من عدمه



فيلم احمد نوتردام

فيلم "أحمد نوتردام"

يخوض النجم رامز جلال، موسم عيد الفطر بفيلمه الجديد الذى يحمل اسم "أحمد نوتردام"، ويجسد رامز خلاله شخصية صحفى، يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفى، ويجسد دوره الفنان خالد الصاوى، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام" بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التى ألفها فيكتور هوجو، ويشارك رامز جلال في البطولة، غادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم



فيلم ديدو

فيلم "ديدو"

يخوض النجم كريم فهمى موسم عيد الفطر بفيلمه الجديد الذى يحمل اسم "ديدو"، ويشاركه في البطولة، بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.



فيلم ثانية واحدة

فيلم "ثانية واحدة"

وتخوض النجمة دينا الشربينى موسم عيد الفطر بفيلمها الجديد الذى يحمل اسم "ثانية واحدة"، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير، ويشاركها في البطولة، محمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوى، تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.