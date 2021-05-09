جيم كاري يهدي سيارة رباعية الدفع لأحد أفراد طاقم عمله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: بات الممثل جيم كاري (59 عاماً) يمتثل بأوبرا ليظهر امتنانه من فريق عمله، حيث قام بوهب سيارة جديدة لعامل الكاميرا في فيلمه القادم.

وأفادت مصادر الإنتاج لموقع “تي إم زي” الأميركي أن كاري كان يصور الجزء الثاني من فيلمه “سونيك” في مدينة فانكوفر الكندية وأراد أن يقوم بعملٍ ممتعٍ للطاقم ويعبر عن امتنانه لعملهم الشاق، لذلك أجرى سحباً.

وكانت الجائزة الكبرى عبارة عن سيارة شيفروليه بليزر رباعية الدفع التي تفوق قيمتها الـ45 ألف دولار، وتمّ الإعلان عن الفائز بالجائزة الفاخرة يوم الجمعة. ويذكر أنّ كاري أدّى دور البطولة في فيلم Sonic The Hedgehog في عام 2020 بدور دكتور روبوتنيك وهو الآن يصوّر الجزء الثاني من الفيلم.