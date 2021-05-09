بعد شائعة خضوعه لعملية تجميل.. حسين الجسمي يردّ ويكشف الكذبة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: تداولت صفحات مهتمّة بالأخبار الفنية، خلال الساعات الماضية، أخباراً حول خضوع النجم الإماراتي حسين الجسمي لعملية تجميل.

وتداول البعض صورة منسوبة له، ظهر من خلالها بشعر طويل وملامح متغيرة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، بين مؤيد ومعارض.

ولكن جاء رده قوياً للغاية، بعدما نشر الصورة التي تم تداولها ولكن من دون تعديلات، وظهر من خلالها بملامحه المعهودة لجمهوره ومن دون شعر طويل.

ويعتبر نشره الصورة الأصلية، بمثابة تكذيب ورد لكل الإشاعات التي طاولته خلال الساعات الماضية.

وتألق الجسمي خلال الفترة الحالية، من خلال أعمال غنائية عدة، جاءت جميعها مميزة ولاقت نجاحات كبيرة وأبرزها أغنية رمضان في مصر حاجة تانية.