شكرا لقرائتكم خبر عن الدراما تعوض الواقع .. فرح ياسمين والعوضى .. وأكلة طلبها فى التمثيل والحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في بعض الأحيان تعوض الدراما الواقع وهذا ما حدث بالفعل مع النجمة ياسمين عبد العزيز التي لم تقم حفل زفاف بعد زواجها من الفنان أحمد العوضي في الحقيقة، ولكنهما قررا تعويض ذلك بحفل زفاف تحدث عنه جميع المشاهدين من خلال الدراما وذلك ضمن أحداث مسلسل اللى مالوش كبير، الذى يعرض في سباق دراما رمضان، تجسد ياسمين شخصية غزل التي تقع في حب أحمد العوضى الذى يقدم شخصية " الخديوى"

وفى مشهد خلال أحداث المسلسل يوم الصباحية بعد زفافهما تحاول غزل إفاقة زوجها الخديوى من النوم لكنه يقوم مفزوعًا ومضطربًا وتحاول تهدئته قبل أن يضربها وتقول له: "اهدى يا مافيا مصر" وبعد ذلك قال الخديوى لغزل: "اعمليلي فطار.. عكاوي وكوارع وممبار وكبدة نية بدمها" لتقول له غزل ده فطارعريس يوم الصباحية وتترك الغرفة قائلة جملتهم الشهيرة: "على الله حكايتك".

وأعاد ذلك المشهد للأذهان من جديد، وأن أكلة "الكبدة النية بدمها" طلبها العوضى من ياسمين في التمثيل خلال المسلسل وفى الحقيقة حيث تحدث أحمد العوضى من قبل في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى، عن استغراب ياسمين زوجته من أكلة الكبدة النية، قائلاً: "لما عرفت إني باكل كبدة نية بالفلفل استغربت جدًا ولما شافتني افتكرت الكبدة جيلي، ولما عرفت إنها كبدة نية قالتلي لما بتاكل كبدة نية أمال أنا هتعمل فيا إيه، وحاولت أقنعها إن الكبدة ممكن تتأكل نية عادى".

مسلسل "اللى مالوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.