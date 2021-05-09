"كنت عند أبويا".. رانيا محمود ياسين تزور قبر والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

زارت الفنانة رانيا محمود ياسين قبر والدها الفنان الراحل محمود ياسين، يوم السبت.

ونشرت رانيا صورة والدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كنت عند أبويا، كان واحشني أوي، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، وكل أموات المسلمين بإذن الله، عتق من النار في هذه الأيام المفترجة يارب، في الفردوس الأعلى في منزلة الشهداء والأنبياء والصديقين يارب".

جدير بالذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين، رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020، ودُفن في مقابر أسرته بالفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.