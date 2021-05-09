محمد فؤاد ينعي المنتج محروس عبد المسيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان محمد فؤاد، المنتج محروس عبد المسيح، الذي رحل يوم السبت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر "فؤاد" صورة "عبد المسيح"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "البقاء والدوام لله وحده، خالص تعازينا في وفاة الأخ الغالي والمنتج الكبير محروس عبد المسيح والد الأخوة الأعزاء نصر محروس وأمير محروس رحمة الله وألهم أهله الصبر والسلوان".

جدير بالذكر أن المنتج محروس عبدالمسيح واحد من أشهر المنتجين في مجال الموسيقى تعاون مع كبار نجوم الأغنية في مصر والعالم العربي، بينهم "عدوية، محمد رشدي، محرم فؤاد، شفيق جلال، كارم محمود ومحمد قنديل".