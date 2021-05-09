رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت رانيا في الصور بشكل أنيق، وعلقت باسم شخصيتها من مسلسل "ملوك الجدعنة": "نجلاء، ملوك الجدعنة".

ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.

"ملوك الجدعنة" بطولة النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.