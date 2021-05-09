شكرا لقرائتكم خبر عن نيرمين الفقى: حريصة على متابعة مسلسل "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة نيرمين الفقى فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنها حريصة على متابعة مسلسل "الاختيار2" حيث إنه عمل وطنى مهم ولابد من كشف حقيقة كل ما دار في تلك الفترة وحكم الإخوان، مضيفة أنها فخورة بكل من شارك في هذا العمل الضخم الذى نال إعجاب الجميع، بالإضافة إلى حرص المخرج بيتر ميمى على ظهوره بشكل يليق بالدراما المصرية .

وتشارك نيرمين في موسم رمضان الحالي بعملين الأول مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى ويعرض على قناة الحياة .

كما تشارك في مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين ويعرض على قناة الحياة.