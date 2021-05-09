شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال يخوض موسم عيد الفطر بفيلم "أحمد نوتردام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم رامز جلال، موسم عيد الفطر بفيلمه الجديد الذى يحمل اسم "أحمد نوتردام"، والذى ينافس به في موسم عيد الفطر المقبل، ومن المتوقع أن يحضر رامز جلال مع جمهوره في إحدى حفلات عرض الفيلم في دور عرض السينمات.

يجسد رامز جلال خلال فيلم "أحمد نوتردام" شخصية صحفى، يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفى، ويجسد دوره الفنان خالد الصاوى، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام" بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التى ألفها فيكتور هوجو.

ويفكر رامز فى جذب انتباه السفاح إليه، فيتعرف على طبيبة تؤدى دورها غادة عادل، ويطلق على نفسه اسم أحمد نوتردام، فى إشارة إلى تأثره بشخصية أحدب نوتردام، ويبدأ السفاح فى البحث عن أحمد نوتردام، خاصة أنه يشاركه حب شخصيته المفضلة، حيث يلتقيان وتنشأ بينهما صداقة، ويتعرف الصحفى على سبب قتل السفاح للسيدات فى منزله، ويتبين أن الأخير مصاب بعقدة فى حياته جعلته يكره النساء، ويسعى إلى التخلص منهن، وتتوالى الأحداث.

فيلم "أحمد نوتردام" من بطولة، رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم