صلاح عبد الله: لما بشوف حركتي ومشيتي في الشاشة بتصعب عليّا نفسي قوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه الفنان صلاح عبد الله، رسالة مؤثرة لجمهوره بعد تقدمه في العمر، وهو ما جعله يتلقى العديد من العبارات الداعمة.

ونشر عبد الله صورة له عبر "فيسبوك"، وعلّق: "لما بشوف حركتي ومشيتي في الشاشة بتصعب عليّا نفسي قوي، بس مابسكتلهاش وبقولها نحمد ربنا قوي قوي إلى ما لا نهاية على ما نحن فيه، ولسه يا نفسي قادر أصلب طولي وأشتغل".

أضاف: "شكرا من الأعماق لكل من استعان بي للعمل رغم هذه الظروف، ملتمسا العذر والله لكل من استبعدني بسببها، فركش تصوير والحمدلله أما فركش حياة بيد الله وحده".

ويشارك الفنان صلاح عبد الله هذا العام في 4 مسلسلات، هم "قصر النيل" مع دينا الشربيني، "بنت السلطان" مع روجينا، "فارس بلا جواز" مع مصطفى قمر، و"هجمة مرتدة" مع أحمد عز.