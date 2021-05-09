شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب: الفانز هم من أطلقوا عليّ لقب "ملبن مصر" وهذا أسعدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سمية الخشاب خلال لقائها فى تلفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفى على الكشوطى، عن كواليس تصوير مسلسل موسى والتى تقدم فيه دور " حلاوتهم " فى ظل جائحة كورونا، حيث قالت، لم نشعر بشيء دائما كانت الطاقة الإيجابية هى حليفتنا، وكان كل فريق العمل يرتدون الأقنعة ماعدا الممثلين فقط، وكواليس عمل موسى من أجمل الكواليس التى عملت بها، والسر فى ذلك المخرج محمد سلامة الذى كان يستقبلنا دائما بابتسامة وكان دائما هادئ وهذه من العوامل المهمة التى جعلتنى فى سلام نفسى، وفى أخر يوم تصوير دمعنا جميعا.

وقالت الفنانة سمية الخشاب عن مشهد إسماعيل ياسين، فى الحلقة الرابعة عشر ظهر شبيه إسماعيل ياسين، والمشهد الآخر الذى وضح الفكرة كان قد تم تصويره قبل عرضه بكثير وليس كما يدعى البعض أنه نفذ خصيصا لتصليح الموقف لذلك أرجو عدم إصدار الأحكام وألا نتسرع، وعن مشهد السينما مع الفنان محمد رمضان قالت كان من أجمل المشاهد لأنه مشهد تلقائى فموسى كان المرة الأولى الذى يدخل فيها السينما فلك أن تتخيل، وعن لفظ " ملبن مصر " قالت الفانز هم من أطلقوا على ملبن مصر وهذا أسعدنى جدا.

مسلسل "موسى" بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.