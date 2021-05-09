محمد هنيدي يتضامن مع أهالي "حي الشيح جراح" بالقدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان المصري محمد هنيدي تضامنه مع أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

وكتب هنيدي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك قائلا: "وإنت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر إن في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع، وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا".

وتابع هنيدي: "بيسيبوا أرضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم.. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل، لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله.. انقذوا حي الشيخ جراح".





ويأتي موقف هنيدي وغيره من نجوم الفن وسط تصاعد التوتر بشأن الإجلاء المحتمل لعائلات فلسطينية من منطقة يُطالب بها مستوطنون إسرائيليون.

ووقعت غالبية الإصابات في ساحة المسجد الأقصى، حيث استخدمت قوات الشرطة الإسرائيلية الرصاص المطاطي والقنابل الصاعقة، فيما كانت الحشود تقذف الزجاجات والحجارة.

وأقامت منظمة الهلال الأحمر مستشفى ميدانياً بعدما امتلأت المستشفيات المحلية بالمصابين.