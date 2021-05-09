شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب ترد على كوميكس أحمد سعد.. شوف قالت إيه؟ "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سمية الخشاب، خلال استضافتها فى تلفزيون الخليج 365، مع الكاتب الصحفى على الكشوطى، كواليس مشهد زفافها فى مسلسل موسى ومشاركة أحمد سعد فى المشهد، حيث قالت صاحب الفكرة هو الفنان محمد رمضان وعندما عرضها على لم أعترض وكان يشترط موافقتى، فأنا أصبح لدى تسامح مع أى شخص مر فى حياتى سواء طيب أو شرير أو تسبب لأذى لى، ولم يعد فوق أكتافى حمل الغضب من أى شخص.

وتابعت: عندما تسامح تشعر أنك خفيف ونقى وصافى، وعندما دخل أحمد سعد اللوكيشن بادر بالسلام على، وطلب التقاط الصور وبالفعل التقطنا العديد من الصور، ولم أندم على ذلك القرار لأن الموضوع كان مختلفا ولافتا للنظر ولم نقصد ذلك، فكل ما فى الأمر أن محمد رمضان أعجب بأغنيته، وردود الأفعال متوقعة وقد تعرضنا من قبل للعديد من التعليقات ولم تضايقنى أبدا.