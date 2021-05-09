شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب ترد على كوميكس أحمد سعد.. شوف قالت إيه؟ "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سمية الخشاب، خلال استضافتها فى تلفزيون الخليج 365، مع الكاتب الصحفى على الكشوطى، كواليس مشهد زفافها فى مسلسل موسى ومشاركة أحمد سعد فى المشهد، حيث قالت صاحب الفكرة هو الفنان محمد رمضان وعندما عرضها على لم أعترض وكان يشترط موافقتى، فأنا أصبح لدى تسامح مع أى شخص مر فى حياتى سواء طيب أو شرير أو تسبب لأذى لى، ولم يعد فوق أكتافى حمل الغضب من أى شخص.
وتابعت: عندما تسامح تشعر أنك خفيف ونقى وصافى، وعندما دخل أحمد سعد اللوكيشن بادر بالسلام على، وطلب التقاط الصور وبالفعل التقطنا العديد من الصور، ولم أندم على ذلك القرار لأن الموضوع كان مختلفا ولافتا للنظر ولم نقصد ذلك، فكل ما فى الأمر أن محمد رمضان أعجب بأغنيته، وردود الأفعال متوقعة وقد تعرضنا من قبل للعديد من التعليقات ولم تضايقنى أبدا.
وعن الصورة التى نشرتها عبر حسابها على السوشيال ميديا بفستان الفرح وعلقت عليها "حاسة إنى أول مرة أتجوز " قالت عندما كانوا يجهزوا مشهد الفرح جاء المساعدين وأبلغونى أن الفرح ضخم جدا وكأنه فرح حقيقى وقاموا بتصويره لى تفاجأت من شكله وشعرت بالفعل أنه فرحى وليس مشهد فقط، محمد سلامة عملى أحلى فرح فى مسلسل موسى، والفستان كان جميل جدا وتلقيت تعليقات كثيرة أن الفستان جميل، وبالفعل كنت سعيدة جدا.
مسلسل "موسى" بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.