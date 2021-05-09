شكرا لقرائتكم خبر عن النمر الحلقة 26.. هنا الزاهد توافق على الزواج من خالد أنور وتشترط رأس النمر مهرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 26 من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، والذى يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع ضمن الموسم الرمضانى، بالقبض على النمر " محمد إمام "بتهمة قتل عمه الشيمى "محمد رياض" حيث دخل عليه البوليس وفى يده المسدس وجثة عمه ملقاه على الارض، يجتمع سكلانس "محمود حافظ" وعامر "أحمد عبد الله محمود" ليفكروا فى كيفية إنقاذ النمر من السجن.

تنهار ملك "هنا الزاهد" بعد مقتل والدها، ويدخل عليها أخوها خالد " مؤمن نور " وييدأ يتحدث معها عن الورث فتقول له أن والده قد كتب كل شيء باسمها، ينفعل عليها وكذلك زوجته فريدة " ولاء الشريف " فتطردها ملك من الفيلا وتطرد أخوها، ويأتى حسن " خالد أنور" ليعزى ملك، ويعرض عليها الزواج مره أخرى.

تذهب شمس "نرمين الفقى" للنمر فى السجن وعرضت عليه المساعدة بأن تجعل أحد رجالها يعترف أنه القاتل ولكن رفض النمر وأكد لها أن براءته ستظهر لأنه لم يقتل أحد فعرضت عليه فى نهاية حديثهم الزواج منها.

بعد ظهور براءته ذهب النمر للصاغة وخطب فى الناس ليؤكد لهم أنه لم يقتل عنه بالرغم من وجود عداوة بينهم، وتعهد أنه سيأخذ حقه كما سيأخذ حق أبيه، تظهر ملك وتكذب كل ما نطق به النمر وتأكد أنه القاتل وأنها ستأخذ ثأر أبيها، فأعلن النمر زواجه من شمس الخميس المقبل.

تقوم ملك بدعوة حسن للمعرض، وتقول له أنها وافقت على الزواج منه ولكن بشرط أن يكون مهرها رأس عبد الله وبعدها ستقيم الفرح فى الصاغة، وتذهب فريدة للنمر لتضع يدها فى يده ضد ملك وأخوها.

أقام النمر فرحه على شمس فى الصاغة فى حضور كل أهل الصاغة وكذلك أهله وكانت والدته هدية " سوسن بدر " معترضة على هذا الزواج ولكن النمر يرى أن الزواج من مصلحته الأن، وأثناء الفرح تم إطلاق الرصاص عليهم وأصيبت شمس رصاصة جعلتها ترتمى أرضا غارقة فى دمها.