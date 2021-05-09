شكرا لقرائتكم خبر عن موت الخديوى.. هنا وحازم هيرجعوا لبعض.. توقعات الحلقات الأخيرة لمسلسلات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت الأعمال الدرامية المشاركة فى الماراثون الرمضانى المرحلة الأخيرة من قصتها، وهى المرحلة التى يسميها كتاب الدراما "الحل"، وفيها يبدأ الكاتب فى صياغة "حلول" لكل الحبكات الدرامية التى جاءت فى الحلقات الأولى من العمل، وتأتى النهايات إما مفتوحة لإشراك المتلقى وتوريطه فى وضع الحلول، وإما نهايات مغلقة يصدر فيها الكاتب حكمًا فاصلًا بين الأطراف المتصارعة داخل العمل الدرامى.

وأدلى قراء الخليج 365 بتوقعاتهم لنهايات مسلسلات دراما رمضان 2021 والتى تابعوها على مدار 30 يومًا وذلك بتعليقاتهم ورسائلهم على صفحاتنا الرسمية على السوشيال ميديا، وتم عرضها وقراءتها فى حلقة من حلقات برامجنا الفنية على تليفزيون الخليج 365، قبل انتهاء موسم تميز بالثراء الدرامى ومشاركة كبار النجوم والتنوع فى الموضوعات بين أعمال وطنية واجتماعية وكوميدية وتشويق وجاسوسية.

قراء الخليج 365 شاركونا على مدار يومين توقعاتهم لنهاية مسلسلاتهم المفضلة، وجاءت أغلبها إما بموت البطل أو سجنه أو زواج البطل ، وكان لعدد من المسلسلات نصيب الأسد من توقعات قراء الخليج 365، كانت أغلبها لـ "الاختيار" و"لعبة نيوتن" و"نسل الأغراب" و"اللى ملوش كبير" وكوفيد 25" بالإضافة إلى "النمر" و"ضل راجل".