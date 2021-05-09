شكرا لقرائتكم خبر عن "ضل راجل" الحلقة 27.. هروب ياسر جلال من المستشفى قبل الفتك به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 27 من مسلسل "ضل راجل" نجاح الطبيبة ملك "نور اللبنانية" في إخراج جلال من غرفة العناية المركزة قبل وصول 3 بلطجية كان قد استأجرهم عمرو "محمد عادل" من أجل اقتحام غرفة العناية المركزة والتخلص من جلال ، ويطلب عمرو من عزيز عنوان ملك، وتتصل الأخيرة بعمتها حتى لا تخبر عزيز بعنوانها الجديد.

ويذهب ياسر جلال إلى الفندق الذى نزل فيه في وسط البلد برفقة الطبيبة ملك "نور اللبنانية" وتحضر عدد من المستلزمات الطبية لعلاج جلال داخل الفندق بعد خروجه من المستشفى، وتحاول الاتصال بالضابط يوسف "محمود عبد المغنى" الذى لا يرد عليها بسبب جنازة والده .

يذهب أحمد حلاوة إلى زوجته الذى ذهبت إلى بلدتها بعد أن سرقت أمواله، وتطلب الطلاق وتقول له إن تلك الأموال التي سرقتها مقابل شبابها الذى ضاع أثناء زواجها منه ، فيرمى عليها يمين الطلاق.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.