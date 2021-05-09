شكرا لقرائتكم خبر عن "ضل راجل" الحلقة 27.. نجاة ياسر جلال من الموت بطلق نارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 27 من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، بإطلاق عمرو "محمد عادل" النار على جلال، ويظن عمرو "محمد عادل" أنه مات، لكنه ينهض ويوجه له لكمات على وجهه، ويهرب بعد أن أصيب بطلق نارى فى كتفه.

يحقق الضابط محمود عبد المغنى مع سليم "محمد يسرى" ويطالب محاميه بخروج موكله، لكن "مغنى" يرفض ويأمر بحجزه لعرضه فى الصباح على النيابة.

ويستنجد جلال بالطبيبة ملك "نور اللبنانية"، بعد إصابته بطلق نارى فى كتفه، وتصطحبه فى سيارتها للمستشفى، ويطالبها بإبلاغ الضابط يوسف "محمود عبد المغنى"، وفى تلك اللحظات يستقبل "مغنى" هاتفًا يخبره بوفاة والده.

وينجح الأطباء وعلى رأسهم ملك "نور اللبنانية" فى إخراج الرصاصة من جسد ياسر جلال فى غرفة العمليات، ويتصل الدكتور عزيز "إيهاب فهمى" بعمرو "محمد عادل" ويخبره، بما حدث لجلال ويطلب منه الأخير ألا يبلغ الشرطة، وتسمع الطبيبة ملك زميلها عزيز أثناء مكالمته مع عمرو، وتعرف أنه يماطل ولا يريد إبلاغ الشرطة.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الإتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.