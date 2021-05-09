مسلسل النمر الحلقة 26.. إطلاق الرصاص على نرمين الفقى فى يوم زفافها على محمد إمام

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 26 من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، والذى يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع ضمن الموسم الرمضانى، الكثير من الأحداث، حيث ذهبت شمس "نرمين الفقى" للنمر "محمد إمام" السجن بعدما قبض عليه بتهمة قتل عمه الشيمى "محمد رياض" وعرضت عليه المساعدة بأن تجعل أحد رجالها يعترف أنه القاتل ولكن رفض النمر وأكد لها أن براءته ستظهر لأنه لم يقتل أحد فعرضت عليه فى نهاية حديثهم الزواج منها.

بعد ظهور براءته ذهب النمر للصاغة وخطب فى الناس ليؤكد لهم أنه لم يقتل عنه بالرغم من وجود عداوة بينهم، وتعهد أنه سيأخذ حقه كما سيأخذ حق أبيه، تظهر ملك وتكذب كل ما نطق به النمر وتأكد أنه القاتل وأنها ستأخذ ثأر أبيها، فأعلن النمر زواجه من شمس الخميس المقبل، وفى اليوم المحدد أقام النمر فرحه على شمس بحضور جميع من فى الصاغة وأثناء ذلك تم إطلاق النار فأصيبت الرصاصة شمس التى وقعت على الأرض غارقة فى دمائها.