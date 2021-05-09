شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 26.. سعيد خليل يشكك بنصر أكتوبر ودينا أبوزيد تحتوى غضب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 26 من مسلسل "هجمة مرتدة"، للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناة dmc فى تمام الساعة 11.30 مساء، أحداثا مثيرة، وذلك مع مقابلة هند صبرى "دينا أبو زيد" لشقيقة احمد عز "مايان السيد" وزملاءهم ضمن الورشة التى تقودها.



الحلقة 26 هند صبرى

حيث دخل عليها سعيد خليل رئيس مركز الجبرتى "احمد حلاوة" مطالباً من الشباب عمل دراسات، وأثناء حديثه أكد على أن هناك فرصة لتلك الدراسات قبل ذكرى نصر اكتوبر قائلاً بخصوصها : "ولو أنى مش بحب كلمة ذكرى نصر اكتوبر دى"، ليثير موجة من غضب الشباب ممن رأوا فى كلامه تهكماً وسخرية من نصر عظيم يهدمه بكلامه حيث وصل الأمر لمطالبة البعض بعدم المجىء من جديد.



الحلقة 26 ندا موسى

إلا أن دينا ابو زيد نجحت فى احتواء غضبهم وأخبرتهم بأن عليهم أن يتناقشوا مع من يختلفوا معهم بالرأى بنفس منهجهم، وبالتالى عليهم أن يدرسوا الأمر ليردوا عليه بالطريقة التى يفحموه بها.

ثم تواصلت اثارة الحلقة الـ 26 مع حديث سعيد خليل وزوجته ليزا مؤكدين على أنهم يعملوا على زعزعة ثقة الشباب فى أمور مثل نصر اكتوبر والسد العالى وغيرها من الأمور التى تعتبر من الانجازات.



سعيد خليل وزوجته

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.