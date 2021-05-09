شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 26.. سيف العربى يكسب ثقة ريكاردو ويجتاز الاختبار الصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 26 من مسلسل "هجمة مرتدة"، للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناة dmc فى تمام الساعة 11.30 مساء، أحداثا مثيرة، وذلك مع مقابلة احمد عز "سيف العربى" لـ ريكاردو حيث اختبره الأخير فى بداية الحلقة ليعلم ما إذا كان مدفوع عليهم أم أنه شخص بالفعل سيتمكنون من تجنيده معهم، ونجح سيف من المرور من اسئلته وكسب ثقته مثلما ظهر مع حديث ريكاردو إلى ايزاك فيما بعد.



الحلقة 26 هجمة مرتدة

وأخبره ريكاردو أنهم منظمة اغاثة عالمية يعمل بها كل الأطياف من مسلمين لمسيحين ويهود وحتى ملحدين، فالكل يرفع فى منظمتهم شعار الانسانية التى لا تشترط لون أو دين حيث يعمل الجميع فى مساعدة الغير واللاجئين، كما أكد ريكاردو لسيف بأنه يحتاج لتدريب كى يعمل معهم فى المخازن فيما بعد.



الحلقة 26

بعد ذلك تطورت الأحداث مع سيف العربى حيث أخبره ريكاردو بأنه سيقوم باسناد مهمة له بوظيفه له، كما شهدت الحلقة أيضاً عمل خالد انور "شقيق احمد عز" فى العريش بأحد المستشفيات هناك، حيث اتصل به به سيف وأخبره بأنه سيتمكن من جعله يعود للقاهرة من أجل العمل هناك بمستشفى أخرى ليكون قريباً من والدته "ماجدة زكى" وأهله فى غيابه.



الحلقة 26 ايزاك يراقب سيف

أيضاً شهدت الحلقة مقابلة هند صبرى "دينا ابو زيد" لـ شقيقة احمد عز من جديد خلال الورشة التى تقوم بعملها هى وزملاءها كما طلبت منهم دراسات جديدة يقوموا بعملها خاصة مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب فى عام 2010.



مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 26

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.