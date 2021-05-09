شكرا لقرائتكم خبر عن اللى مالوش كبير الحلقة 26.. غزل تتمنى زيارة أسرتها لها بمنزلها الجديد بعد الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 26 من مسلسل "اللى مالوش كبير"، بذهاب عماد "أحمد الرافعى" ونادين "دنيا عبد العزيز" لمحامى عابد "خالد الصاوى" ويتحدثون عن طريقة تقسيم أملاك عابد، ليعود المشهد فلاش باك ويتحدث عابد مع المحامى ويبلغه أنه كتب جميع أملاكه وثروته لغزل "ياسمين عبد العزيز"، قبل انتحاره.

ويطمئن عماد "أحمد الرافعى" أسرته بأنه اتفق مع نادين" دنيا على توزيع أموال عابد عليهما ولا داعى للقلق، وتتحدث غزل مع مفاتن "إيمان السيد" وتتنمى أن أهلها يأتون على العشاء فى بيتها الجديد ويتحدثون مع زوجها الخديوى "أحمد العوضى".

ويتحدث "مالك" محمد ياسين جونيور مع شقيقه الخديوى أنه سوف يكمل دراسته بسبب حبه لبنت اسمها نهى معه فى نفس الجامعة ولكنها شقيقه محمد الرحاوى "أحمد سعيد عبد الغنى" رئيس المباحث ليحذره الخديوى بضرورة الابتعاد عنها.

ويذهب الخديوى لجلب أولاده من بيت طليقته قدرية ليعشوا معه ليدور مشهد كوميدى بين غزل وأولاده ويلقبونها بأنها خطافة الرجالة ثم تأتى قدرية وتنشب خناقة بينها وبين غزل من أجل استرداد أطفالها لكن الخديوى يرفض.

ويتفق رفعت الذهبى " خالد سرحان" مع أعوانه على كسر الخديوى وخطف أقرب حد له زوجته غزل أو شقيقه مالك".

مسلسل "اللى مالوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير