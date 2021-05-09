حسين الجسمي ينشر صورة من أمام النيل في مصر ويعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المطرب الإماراتي حسين الجسمي صورة له خلال زيارته إلى مصر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "الجسمي" في الصورة وهو يشرب كوب "حمص الشام" من أمام النيل، علق :"كلما زادت البساطة زاد الجمال".

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسين الجسمي أغنية وطنية حملت عنوان "يا نور الأرض" وطرحها في أواخر فبراير الماضي بمناسبة الأعياد الوطنية لدولة الكويت، بالتعاون مع وزارة الإعلام الكويتية.

"يا نور الأرض" من كلمات الشاعر أحمد الشرقاوي، ألحان ناصر غنام الديكان، توزيع Bayan group، ومكساج وماستر جاسم محمد.