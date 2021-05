محمد هنيدي يتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس

وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر ان في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا .. بيسيبوا ارضهم...

