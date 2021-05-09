محمد هنيدي يتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تضامن الفنان محمد هنيدي مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس.

وكتب هنيدي منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، :"وأنت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر أن في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا".

وأضاف: "بيسيبوا أرضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم.. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل.. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله.. انقذوا_حي_الشيخ_الجراح".

يذكر أن محمد هنيدي انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "النمس والإنس" وهو من تأليف كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة، ويشاركه البطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، محمد جمعة وشريف دسوقي.