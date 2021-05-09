شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن 26.. فراج يحاول اغتصاب منى زكي فتهرب بالبيجامة وتستنجد بمحمد ممدوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل "لعبة نيوتن"، للنجمة منى زكي، الذى يُعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، عودة "مؤنس" محمد فراج إلى منزله، والتي تسكن معه زوجته "هنا" منى زكي، ولكنها تنام بغرفة غير غرفته.

وبمجرد دخول "مؤنس" اصطحب "هنا" من يدها إلى غرفته، وأغلق الباب بالمفتاح، وظلت تتحدث معه، ولكنه لم يرد بكلمة واحدة، وحاول أن يمارس حقوقه الشرعية، ولكنها تمنعت عنه فقام بصفعها على وجهها واعتدى عليها، وحاول اغتصابها، ولكنه هربت بعد معاناة كبيرة من المنزل.

وركضت "هنا" منى زكى في الشارع بالبيجامة، حتى أوقفت تاكسى، وذهبت إلى منزل طليقها "حازم" محمد ممدوح، واستنجدت به، وطلبت منه أن يحضر لها ابنها "إبراهيم" من عند "مؤنس"، فيما اعتذر "حازم" لها عن ما حدث منه، وذهب إلى غرفته لتجهيز نفسه للذهاب إلى "مؤنس"، لتنتهى الحلقة بشكل تشويقى لما تحمله الحلقة المقبلة.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



بكاء منى زكي فى مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 26



منى زكى تستنجدى بمحمد ممدوح فى مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 26



منى زكى تهرب بالبيجامة فى مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 26



محمد فراج يصفع منى زكى على وجهها فى مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 26



محمد فراج يحاول اغتصاب منى زكي فى مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 26



مشهد محاولة اغتصاب محمدف راج لـ منى زكى فى مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 26