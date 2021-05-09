شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر الحلقة 26.. محمد فراج يبيع أرض الجونة لإياد مقابل فيديو الحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورات جديدة شهدتها الحلقة 26 من مسلسل ضد الكسر، للنجمة نيللى كريم، وتهديدات إياد - لؤى عمران لها بفيديو الحادث المتورط به شقيقتها الصغرى ليلى، بعد ما أرسل إليها الفيديو، وذهبت إليه سلمى - نيللى كريم لتفاوض معه ويعطيها الفيديو إلا أنه رفض وطلب مقابل الفيديو أرض الجونة من طليقها كريم - محمد فراج.

ولجأت بالفعل سلمى - نيللى كريم، وطلبت منه المساعدة حتى لا تفضح شقيقتها الصغرى وتسجن بسبب الفيديو، الا أن كريم أكد إفلاسه لها ولا يملك غير هذه الأرض، وعاتبته سلمى - نيللى كريم وعبرت بندمها الشديد لطلب مساعدته.

وتوالت الأحداث وذهب كريم - محمد فراج لإياد - لؤى عمران، وطلب منه الفيديو ووقع على عقد بيع الارض وهدده بعدم التقرب لسلمى وشقيقتها والا يكون هناك نسخ أخرى من الفيديو.

وتجسد نيللي كريم خلال أحداث المسلسل شخصية "سلمى"، صانعة محتوى خاص بالطبخ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاني من استهتار زوجها وتعدد نزواته وعلاقاته النسائية، مما ينشأ بينهما الخلاف والمشكلات بشكل دائم، وتحاول دائمًا أن تبعده عن عادته السيئة، فتدور الأحداث في إطار اجتماعي مشوق.

يذكر أن المسلسل من بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.