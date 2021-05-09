شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 26.. مؤنس يتزوج من نهى بدون موافقة شيرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 26، قيام مؤنس – محمد إبراهيم يسري، بالزواج من نهى - جلا هشام، بدون موافقة شيرين – أنوشكا، والتي كانت معترضة علي زواجهما، وبعد الزواج ذهبا مؤنس ونهى إلى شيرين للحصول علي مباركتها ولكنه رفضت واعتبرت ابنها مؤنس مات لحين قيامه بتطليق زوجته نهي.

وشهدت الحلقة دخول نجيب زاهى زركش - يحيي الفخراني في حيرة من جديد حيث ذهب له شخص من الملجأ وقال له أن مسعد - رامز أمير - ليس نجله.

شهد مسلسل نجيب زاهى زركش، قيام سعيد - إسلام إبراهيم برفع المسدس في وجه نجيب زاهى زركش - يحيي الفخراني، وذلك ليكتب له شيك بمليون جنيه تعويضا عن الحياة التي عاشها.

واستسلم زركش لتهديد سعيد ومنحه شيك بمليون جنيه، ولكنه عندما ذهب للبنك ليصرف الشيك وجد زركش هناك ومعه حقيبة بها مليون جنيه واشترط عليه أن يعيد المليون جنيه له بعد عام ويستثمر المليون جنيه ويعيده اليه سواء نجح أو فشل، واشترط عليه ألا يراه مرة أخري خلال السنة .

مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يُعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحا والساعة 1:00 صباحا، بطولة كل من: يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجي.