الاختيار 2 الحلقة 26.. زكريا يحقق فى حادث مسجد الروضة ويوسف يحقق فى تفجير أتوبيس المنيا

القاهرة - سامية سيد - استكمل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 26، بذهاب زكريا "كريم عبد العزيز" بصحبة الضابط "عمر الشناوى" إلى شمال سيناء للتحقيق فى إطلاق نار على مسجد الروضة، فيما يذهب يوسف "أحمد مكى" بصحبة الضابط "على الطيب" إلى المنيا، ويمران من الصحراء الغربية بالقرب من المكان الذى استشهد فيه ضباط مأمورية الواحات ويقفا لقراءة الفاتحة على أرواحهم.

يحقق زكريا مع أحد العناصر الذى شاركت فى إطلاق نار على المسجد، وقام بتسليم نفسه إلى الأمن، ويعده زكريا بمساعدته فى القضية لاسيما وأنه سلم نفسه، ولكن يطلب منه اعطائه معلومات حول أماكن التكفيرين الذين نفذوا حادث مسجد الروضة، وفى نفس الوقت يحقق يوسف مع بعض أهالى ضحايا تفجير اوتوبيس المنيا.

محمود البزاوى يظهر خلال الحلقة بدور الشيخ سليم زعيم قبيلة فى سيناء، ويقابله زكريا بصحبة شقيقه الضابط "علي" الذى يخدم فى سيناء، وذلك لتقديم واحب العزاء له فى ضحايا إطلاق نار على مسجد الروضة، ولكنه يرفض تقبل العزاء الا بعدما يأخذوا ثأرهم.

المشهد ينتقل إلى موقع تمركز التنظيم التكفيرى الذى يضم الضابطين الخائنين خيرت السبكى "طارق صبرى" وحنفى جمال،ويحضرون لعملية ارهابية جديدة، وتتحرك القوات ناحية أحد الكمائن الامنية، ويظهر "علي" شقيق زكريا ويطلق التكفيرين دانة ار بى جى ناحية الكمين وتفجره وتنتهى الحلقة.