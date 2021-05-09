شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حرب أهلية الحلقة 26.. وفاة والد أروى جودة ويسرا تؤدى واجب العزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الحلقة 26 من مسلسل "حرب أهلية"، للنجمة يسرا والذى يذاع على قناة cbc، طوال أيام شهر رمضان، ببدء التحقيقات مع شقيق نور - مايان السيد، حول حادث سرقة خزنة مريم - يسرا، والبحث وراء سبب ابلاغ يوسف - باسل خياط عنهم.

وشهدت الحلقة وفاة والد فريدة- أروى جودة أثناء تواجده في منزلها، في حين أن يوسف - باسل خياط كان يتشاجر معها لتجعل والدها يعود إلى منزله، فقامت فريدة بالصعود إلى غرفته وتحاول إيقاظه دون إجابة.

وتذهب مريم - يسرا إلى منزل يوسف - باسل خياط، لتقديم واجب العزاء لفريدة - أروى جودة بعد وفاة والدها، وتصر على اصطحابها معها في منزلها، ولم تكترث لتهديدات يوسف لفريدة ليمنعها من ذهابها مع فريدة - أروى جودة، ويعيش يوسف فى قلق وتوتر بعد وفاة والد فريدة بعد ما خسر الكارت الرابح لتكون فريدة تحت رحمته بسبب تهديداته لها بالفيديوهات التى صورها لها.

وتظهر نادين - سينيتا خليفة فى لايف فيديو على السوشيال ميديا، لتحاول كسب تعاطف أصدقائها ومعارفة تتحدث فيه عن جنينها المنتظر، وحلم عزيز قبل وفاته، لتبعد الشبوهات حول أمر نسب الجنين، لتتأكد مريم - يسرا من تورطها فى سرقة الخزنة مع يوسف - باسل خياط.

ويذهب كريم - عمرو صلاح، إلى نادين - سينيتا خليفة ويوسف - باسل خياط ليوصيه بمحاولة الضغط على تمارا وتصويرها فيديو لتكون تحت رحمته، وحاول كريم أن يعرف سبب أذيته لتمارا - جميلة عوض ليؤكد له يوسف - باسل خياط أن مريم - يسرا سرقته، وتحاول سرقة الميراث من نادين.



حرب أهلية الحلقة 26 حرب أهلية الحلقة 26



حرب أهلية الحلقة 26 حرب أهلية الحلقة 26



حرب أهلية الحلقة 26 حرب أهلية الحلقة 26



حرب أهلية الحلقة 26 حرب أهلية الحلقة 26



حرب أهلية الحلقة 26 حرب أهلية الحلقة 26



حرب أهلية الحلقة 26 حرب أهلية الحلقة 26



حرب أهلية الحلقة 26 حرب أهلية الحلقة 26



حرب أهلية الحلقة 26 حرب أهلية الحلقة 26



حرب أهلية الحلقة 26 حرب أهلية الحلقة 26



حرب أهلية الحلقة 26 حرب أهلية الحلقة 26



حرب أهلية الحلقة 26 حرب أهلية الحلقة 26



حرب أهلية الحلقة 26 حرب أهلية الحلقة 26



حرب أهلية الحلقة 26 حرب أهلية الحلقة 26