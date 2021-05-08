أول ظهور لـ فيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية: "وحشتوني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرصت الفنانة المصرية فيفي عبده على طمأنة جمهورها بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع إنستقرام.

وقالت فيفي عبده في الفيديو: “يا مساء الفل.. وحشتوني جدا كل سنة وانتو طيبين.. كنت عاملة عملية ودلوقتي بتعافى.. وربنا يخليكوا ليا قد ما دعيتوا ليا.. خلي بالكوا من نفسكوا عشان موضوع كورونا وربنا يشفي المصابين اللي أنا من ضمنهم”.



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفنانة المصرية التي تظهر للمرأة الأولى بعد الجراحة، وحرصوا على الدعاء لها بالشفاء العاجل، وخروجها من المستشفى وعودتها للمنزل في أقرب وقت، من خلال تعليقاتهم على الفيديو.





وكانت الفنانة فيفي عبده أعلنت في وقت سابق أنها خضعت لعملية نتيجة حقنة عن طريق الخطأ، وقالت في فيديو سابق: "مساء الخير من مصر أم الدنيا.. عاوزة أقولكوا كل سنة وأنتوا طيبين وعاوزة أقول حسبي الله ونعم الوكيل في ولد إداني حقنة في ظهري تسببت في خضوعي لعملية جراحية وأنا في المستشفى حاليًا"

يذكر أن عطيات عبد الفتاح إبراهيم الشهيرة بـ"فيفي عبده " من مواليد 24 إبريل/نيسان 1953، وبدأت حياتها راقصة شرقية، ثم انتقلت لعالم التمثيل، وقدمت عبر شاشتها العديد من الأفلام منها "الخوف، السلم الخلفي، امرأة واحدة لا تكفي"، كما تألقت على شاشة التلفزيون في أعمال مهمة مثل "وما زال النيل يجري، الحقيقة والسراب، سوق الخضار".