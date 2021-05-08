مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق نار بولاية أمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 3 أشخاص مصرعهم جراء إطلاق نار وقع، اليوم السبت ، في منزل ريفي في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية.

ونقلت صحيفة "بالتيمور صن" عن الشرطة قولها، إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان بإطلاق نار في منزل في بالتيمور، حيث تلقينا تقارير عن حدوث إطلاق للنار، ووصل الأفراد ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث.



وأكدت المصادر نفسها أن الرجل الذي فتح النار لقي حتفه على الفور.

ولم تفصح الشرطة عن تفاصيل بشأن هوية الضحيتين ومطلق النار، لكنها أشارت إلى أن أحد الضحايا في حالة خطيرة.

وبحسب الصحيفة، فإن مطلق النار معروف لسكان المنطقة، إذ سبق أن هدد مرارا جيرانه واتهمهم بالتجسس عليه بناء على أوامر من الحكومة الفيدرالية، واتصل الجيران سابقا بالشرطة بسبب سلوك الرجل.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية منذ 16 مارس/آذار الماضي، العشرات من حوادث إطلاق النار جماعية.

ووفق تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد شهدت الولايات المتحدة في هذا العام 147 حادثة إطلاق نار جماعي، وذلك بناء على الأرقام الخاصة بمجموعة الأبحاث "Gun Violence Archive".

وصنّفت "سي إن إن" حادث إطلاق النار بوصفه "جماعيا"، إذا شهد وفاة أو إصابة أربعة أشخاص أو أكثر، باستثناء منفذ الهجوم.