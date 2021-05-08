شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 26.. محمد ممدوح يعرض الزواج على عائشة بن أحمد بعد معرفته بمرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكي، الذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، ذهاب "بدر" سيد رجب إلى "حازم" محمد ممدوح في منزله، وأخبره بأن يبقى بجانب "أمينة" عائشة بن أحمد أكثر وقت ممكن، لأنها ستموت بسبب انها مريضة بالسرطان.

وذهب "حازم" إلى "أمينة" وأخبرها بأن بدر أخبرها بمرضها، وعاتبها عن سبب اخفائها لمرضها كل هذه الفترة، كما عاتب نفسه بأنه لم يعلم بذلك من وقت آلمها التي كانت تعانى منه، وأن العسل الذى طلب منه من زهرة الأفيون كان من أجلها حتى يكون طبيعى، وطلب منها الزواج، لتخبره بان هذا كان السبب لعدم اخباره بمضها حتى لا تستعطفه بسبب حالتها ولكنها أخبرها بانه يحبها كثيرا ويريد الزواج منها، في مشهد أبكى المشاهدين.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



