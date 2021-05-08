شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 26.. نوفل يقتل شهاب باشا فى مصنع العطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 26، قيام نوفل - منذر رياحنة بقتل شهاب باشا - صبري فواز في مصنع العطور الخاص وذلك بعدما ذهب موسى - محمد رمضان معه للمصنع ليقابل شقيقته شفيقة - هبة مجدي، لينفذ نوفل بذلك اتفاقه مع شويكار - جينا سليم شقيقة شهاب باشا والتي طلبت من نوفل قتل شقيقها.

كما شهدت أحداث المسلسل، تحذير كحلة (فريدة سيف النصر)، شهاب باشا (صبري فواز) من السفر للقاهرة، حيث يريد السفر للوصول إلى موسى (محمد رمضان) وإرجاعه لشقيقته شفيقة (هبة مجدي).

وقرأت كحلة الفنجان لشفيقة، ويبدو أنها رأت مقتل شهاب باشا، حيث اتفقت شويكار (جينا سليم) شقيقة شهاب باشا، مع نوفل (منذر رياحنة) نجل كحلة، على قتل شقيقها،.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.