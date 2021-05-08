الاختيار 2 الحلقة 26.. إطلاق نار على مسجد الروضة بسيناء.. والثأر لشهداء الواحات

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسلسل الاختيار 2 الحلقة 26، بقصف القوات الجوية للعناصر التكفيرية الذين هجموا على مأمورية الواحات، والإعلان عن تصفية التكفيرى الشيخ حاتم "عابد عنانى" واسمه الحقيقى عماد عبد الحميد الذى كان ضابط شرطة سابقاً، وتم عرض تغطية وسائل الإعلام للقصف الجوى والقبض على عنصر تكفيرى أجنبى ظل على قيد الحياة، وكان قد شارك فى الهجوم على مأمورية الواحات.

المشهد ينتقل إلى ليبيا، والحسرة على وجه هشام عشماوى "أحمد العوضى" بعد تصفية 40 تكفيريا ومن ضمنهم صديقه عماد عبد الحميد، بينما يحقق يوسف "أحمد مكى" مع التكفيرى الليبى الذى تم القبض عليه فى الواحات، ويدخل معه فى جدال حول بعض الأمور الدينية المغلوط فهمها عند هذا التكفيرى ويستشهد يوسف بآيات من القرآن.

يتم عرض مشاهد حقيقية من لقاء الإعلامى عماد الدين أديب مع التكفيرى الأجنبى الذى يحمل اسم عبدالرحمن المسمارى، بينما المشهد ينتقل إلى سيناء وتحديداً منطقة بئر العبد، وحادث إطلاق نار على مسجد الروضة، ويأمر اللواء مراد "ماجد الكدوانى" بسفر زكريا "كريم عبد العزيز إلى سيناء للتحقيق فى إطلاق نار على مسجد الروضة، فيما يذهب يوسف للتحقيق فى استهداف أوتوبيس الأقباط.