شكرا لقرائتكم خبر عن الجسمى ينشر صورته بكوباية "حمص" على النيل.. ويعلق: كلما زادت البساطة زاد الجمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المطرب الإماراتى حسين الجسمى، صورة له وهو يحتسى كوبا من "الحلبسة وحمص الشام" أعلى أحد الكبارى فوق نهر النيل فى مصر، ومن خلفه يظهر جمال المياه وروعة العاصمة المصرية، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "كلّما زادت البساطة زاد الجمال".

يشار إلى أنه مع بداية شهر رمضان الكريم، أطل النجم الإماراتى حسين الجسمى على جمهوره عبر 3 أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة فى كلماتها وألحانها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

الأغنية الأولى بعنوان "رمضان فى مصر حاجة تانية" لصالح أحد شركات وهى من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر مع على فتح الله، ونالت إعجاب قطاع كبير من محبيه متغزلين فى كلمات الأغنية على تويتر، ومن التعليقات:" حسين الجسمى وجماله فى حب مصر، سر السعادة بيعرف طريقك، على حلاوة و جمال صوتك".

والأغنية الثانية بعنوان "سر السعادة" من كلمات الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان أحمد فرحات توزيع ومكساچ وماستر للموزع الموسيقى "توما"، وقد طرح الفيديو كليب من إخراج عمر هلال.

والأغنية الثالثة تحمل اسم"هل هلالك.. أبوظبى دارك" ومن كلمات الشاعر حمد بن غليطة، وألحان وتوزيع زيد عادل، وجرافكس كاشف خان، وإشراف عام المخرج جمعة السهلي.

وفى سياق آخر اقتربت أغنية "ملفت الأنظار" للنجم حسين الجسمى من الوصول إلى 5 ملايين مشاهدة منذ طرحها على موقع يوتيوب، وجميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المنصات الموسيقية، والأغنية من أشعار الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيان، وألحان الجسمى نفسه، ومن توزيع زيد عادل ومكساج وماستر جاسم محمد.