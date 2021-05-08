شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تدعم القدس بعد جرائم إسرائيل: أنقذوا حي الشيخ جراح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية دوا ليبا، على دعم الشعب الفلسطيني في أزمته الحالية التي يعيشها وتعرضه لعمليات اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية، واعتقال 13 فلسطينيا من مدينة القدس المحتلة.

وشاركت النجمة العالمية دوا ليبا، متابعيها وجمهورها بصورة تدعم فيها القدس والشعب الفلسطيني، وتطالب فيها المجتمع الدولى بالتدخل لإنقاذ حى الشيخ جراح، الذى يشهد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي.



دوا ليبا تدعم حى الشيخ جراح

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن القوات داهمت عددا من المنازل في البلدة القديمة، وفي أحياء الصوانة، العيسوية، راس العامود، وسلوان، واعتقلت 13 فلسطينيا، كما داهمت منزل مسؤول الشبيبة الفتحاوية في العيسوية، ولكنها لم تجده في المنزل.

وحثت الأمم المتحدة، إسرائيل على الوقف الفوري لجميع عمليات الإجلاء القسري بحق الفلسطينيين، خاصة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، محذرة من أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، بحسب ما بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشار المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، روبرت كولفيل، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة في جنيف، إلى أن الأوامر بتنفيذ عمليات الإجلاء، إذا صدرت ونُفِّذت، ستمثل انتهاكا من قِبَل إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وتطرق المسؤول الأممي إلى القانونين اللذين تستند إليهما إسرائيل في تنفيذ عمليات الإجلاء القسري، هما قانون أملاك الغائبين وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970، لافتا إلى أن إسرائيل تطبقهما بطريقة تمييزية بناء على جنسية المالك أو أصله، مما يتيح لها عمليا نقل سكانها إلى القدس الشرقية المحتملة.

وتابع: "يحظر نقل مجموعات من السكان المدنيين التابعين للسلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها بموجب القانون الإنساني الدولي، وقد يرقى ذلك إلى مستوى جريمة حرب".