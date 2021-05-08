نسل الأغراب الحلقة 26.. غفران يخرج من السجن وعساف يخطف ابنه سليم

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "نسل الأغراب"، إبلاغ جليلة "مى عمر"، غفران "أمير كرارة"، بأن عساف هو الذى أبلغ عنه الشرطة، حيث أبلغته بأن عهدها مع عساف كان عدم إيذاء أبنائها أو إخوتها أو غفران، وتعترف له بأن عساف خان هذا العهد وأبلغ عنه الشرطة وعن أرض الأفيون، ويؤكد غفران أنه لن يعود لها مرة أخرى ولن ينسى كلامها معه وتفضيلها عساف، ويعتبر أنها جاءت له بعدما وجدت عساف يتصرف بأمور لا ترغب فيها.

النيابة تحقق مع غفران حول زراعته للأفيون، وينكر تماما معرفته بهذه الأرض ويؤكد المحامى أنه لا يوجد أى اثبات بأن هذه الأرض ملك لموكله، لتقرر النيابة حبسه 15 يوم ويتم تجديد حبسه أكثر من مرة، وبعد 4 أشهر فى الحبس يتم حفظ الدعوة لعدم كفاية الأدلة، مع إعدام الأفيون المزروع فى الأرض والذى تم ضبطه.

على يخبر جليلة أن غفران خرج من السجن بعدما أعطى رجاله أموالا بالاعتراف بأنه ليست له علاقة بالأرض، ويغضب على بسبب القضية التى لم تكتمل، فيما تنكر جليلة معرفة تجارة غفران للمخدرات خاصة وأنه لم يكن يتحدث معها فى أمور الشغل، وفجأة يتم قتل بدر "عصام السقا" بإطلاق الرصاص عليه، ويبدو أن رجال غفران انتقموا منه لأنه أرشد الشرطة على مكان أرض زراعة الأفيون.

تخرج فاطمة "ريم سامى" من المستشفى وتعود إلى سرايا عساف الغريب، وتخرج لمقابلة حمزة "أحمد مالك"، وتخبره بأنها لن تتزوج إلا اذا وافق عساف لأنها وكيلها وتعتبره مثل والدها، ويأتى تليفون إلى حمزة من خاله حسيب "ادوارد" يخبره بخروج غفران من السجن، وتذهب جليلة لمقابلة عساف الذى طلب مقابلتها، ويخبرها بأن رجاله فى الوقت الحالى يخطفون سليم ابنها.