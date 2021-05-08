شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 26.. محمد ممدوح يخبر فراج بإرساله قسيمة طلاقه من منى زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، مشهد رؤية "هنا" منى زكى لصورة زواجها من "حازم" محمد ممدوح، وقامت بتقطيعها.

وذهب "مؤنس" محمد فراج إلى منزل "حازم" محمد ممدوح، وحاول تهديده بعد علمه بقتله لـ "شاهين" ولكن "حازم يم يظهر أى خوف من ذلك، فيما طلب منه "مؤنس" بأنه يريد قسيمة طلاق "هنا" منى زكى، مما أثار سخريته منه وأخبرته بأنه طلقها وأرسل قسيمة الطلاق من وقت ما حضرت له وسألته هل ما زلت أحبها أم لا، وسخر منه بحديثه بأن "هنا" محرمة نفسها عليه بسبب قرفها منه، مما تسبب له فى صدمة وغادر.

واتصل "حازم" بأحد المحامين وسأله عن عقوبة القتل الخطأ أو الدفاع عن النفس وأوضح له القتل الخطأ عقوبته من 6 شهور إلى 5 سنوات أو غرامة، لكن الدفاع الشرعى عن النفس المتهم يحصل فيه على براءة على حسب الواقعة وتقدير المحكمة.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 26



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 26



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 26



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 26